Ксения Собчак допускает усиление мер безопасности после попытки покушения

Журналистка Ксения Собчак сообщила о том, что допускает вероятность того, что придется усилить меры безопасности после того, как появилась информация о подготовке покушения на нее и ее коллегу Маргариту Симоньян. Об этом она заявила в эфире федерального телеканала «Россия 1» .

Она сообщила, что уже провела обсуждение подобной инициативы со своей службой безопасности. Журналистка пояснила, что речь идет об усилении охраны и установке большего количества камер. Как рассказала Собчак, она крайне серьезно отнеслась к поступившей накануне информации.

Накануне Собчак поблагодарила работников службы за предотвращение покушения.

15 июля поступила информация о том, что ФСБ предоставила попытку покушения на Симоньян и Собчак. По информации службы, покушение готовилось участниками неонацистской группировки «Параграф-88», которая получила соответствующее указание от СБУ.