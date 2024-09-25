Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что победа России в конфликте, который, по его словам, был инициирован западными государствами с использованием украинцев, является единственным способом начать диалог с Западом. Он выразил мнение, что другой язык там не понимают, сообщил ТАСС.

Господин Лавров подчеркнул, что Россия объединилась перед лицом войны, начатой Западом через украинцев.

Министр также отметил, что для возвращения к принципам ООН западным странам необходимо осознать, что их война против России и против международного права обречена на поражение.

В свою очередь громким на Генассамблее ООН также стало заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который считает, что вопрос о правомочности России как правопреемницы СССР в получении статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН является спорным.

Ранее главы МИД G7 заявили о расширении пакета санкций против России.