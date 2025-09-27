Кто лаял на пресс-конференции Лаврова в ООН? Захарова рассказала о необычном охраннике главы МИД РФ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова проинформировала об интересной детали, сопровождавшей пресс-конференцию министра иностранных дел Сергея Лаврова в стенах ООН.

Мероприятие охраняла немецкая овчарка, которая, по словам Захаровой, время от времени подавала голос.

«Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял пёсель, который периодически ободрительно подавал голос», - написала Захарова.

Свой пост официальный представитель МИД РФ сопроводила фотографией четвероногого охранника.

