Кто лаял на пресс-конференции Лаврова в ООН? Захарова рассказала о необычном охраннике главы МИД РФ
Пресс-конференцию Лаврова в ООН охраняла немецкая овчарка
Фото: [телеграм-канал Марии Захаровой]
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова проинформировала об интересной детали, сопровождавшей пресс-конференцию министра иностранных дел Сергея Лаврова в стенах ООН.
Мероприятие охраняла немецкая овчарка, которая, по словам Захаровой, время от времени подавала голос.
«Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял пёсель, который периодически ободрительно подавал голос», - написала Захарова.
Свой пост официальный представитель МИД РФ сопроводила фотографией четвероногого охранника.
Ранее Захарова заявила о том, что если планы Киева правдивы, Европа близка к третьей мировой войне.