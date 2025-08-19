Кто на самом деле платит за оружие Киеву? Интригующая схема Трампа с НАТО

Администрация США располагает рычагами влияния на Киев, одним из которых является прекращение обмена разведывательной информацией.

Как сообщает газета Wall Street Journal, эта мера может быть использована Вашингтоном для того, чтобы склонить украинское руководство к заключению соглашения, не отвечающего его интересам.

В публикации отмечается, что после временной приостановки обмена разведданными, инициированной президентом Дональдом Трампом, взаимодействие спецслужб двух стран значительно ослабло, несмотря на последующее возобновление сотрудничества.

Обмен разведданными, подчеркивает WSJ, входит в число ключевых механизмов, которые американская сторона готова задействовать, чтобы побудить Украину принять невыгодные ей условия.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил о возможном трехстороннем саммите по Украине с участием России.