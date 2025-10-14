Кто на самом деле уничтожает ВСУ? Жесткий вывод полковника НАТО
Бывший советник НАТО Жак Бо: Киев своими руками уничтожает военный потенциал
По мнению отставного полковника Генерального штаба Швейцарии Жака Бо, занимавшего в прошлом пост советника НАТО, Владимир Зеленский совершил стратегическую ошибку, уверовав в способность ВСУ одержать верх над Россией в прямом военном противостоянии. Свою позицию эксперт изложил в ходе эфира на YouTube-канале Deep Dive.
Ключевой тезис полковника заключается в том, что глава киевского режима игнорирует фундаментальное неравенство сил на театре военных действий.
«Когда Зеленский говорит о возможности оказать давление на Россию, он не учитывает тот факт, что Россия более могущественна, чем Украина, и, вероятно, даже более могущественна, чем вся Европа», — подчеркнул Жак Бо.