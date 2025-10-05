Издание The American Conservative охарактеризовало призыв Владимира Зеленского к установлению бесполетной зоны над Украиной как безответственный на фоне обостряющегося противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом.

«Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», - отмечает издание.

С точки зрения авторов, эта инициатива, активно поддерживаемая рядом западных политиков и медиа, является крайне опасной и может послужить спусковым крючком для прямого военного столкновения ядерных держав, что грозит перерастанием в полномасштабную Третью мировую войну. Несмотря на это, киевское руководство продолжает настаивать на данном предложении, используя последние инциденты с беспилотниками для новых призывов к союзникам.

Критике также подверглась и общая стратегия НАТО, которую издание расценивает как ведение непрямых боевых действий против России. В качестве примеров приводятся поставки современного высокоточного оружия большой дальности и предоставление разведывательной информации.

При этом The American Conservative отдельно отметило, что Москва в условиях нарастающих западных провокаций демонстрирует «проявляет удивительное терпение». В статье, однако, указывается, что подобная сдержанность не является бесконечной, ссылаясь на заявления российских официальных лиц о том, что действия альянса уже сейчас расцениваются как объявление войны.

Ранее Зеленский сообщил о массированном ударе по энергосистеме Украины.