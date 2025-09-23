Кто перевернул стол доверия? Зеленский заявил о том, что Трамп теперь верит ему, а не Путину

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эволюцию во взаимоотношениях с американским лидером.

По его словам, Дональд Трамп в настоящее время склонен больше доверять Киеву, нежели Москве. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе брифинга для журналистов.

Зеленский отметил, что ранее российский президент Владимир Путин предоставлял своему американскому коллеге недостоверные сведения.

«Путин делился с Трампом информацией, далекой от правды. Теперь Трамп доверяет намного больше мне», — сказал он.

Кроме того, он охарактеризовал недавний диалог с Трампом как исключительно продуктивный, назвав его одним из самых содержательных.

Ранее сообщалось о том, что Трамп признал военную мощь России на встрече с Зеленским.