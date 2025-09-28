Кто превратил Зеленского в «зависимого от дронов»? Шокирующее заявление экономиста
На Западе усомнились в психическом здоровье Зеленского
По наблюдениям аналитиков, психологическое состояние главы киевской власти Владимира Зеленского демонстрирует признаки нарастающей нестабильности. К такому выводу, в частности, пришел экономист Филип Пилкингтон, высказавший свою позицию в социальной сети X.
«Зеленский становится всё более неуравновешенным и зависимым от психологических атак с использованием дронов», — считает Пилкингтон.
Эксперт возлагает ответственность за сложившуюся ситуацию на европейские страны. По его оценке, действия Зеленского направлены на эскалацию противостояния.
Ранее Зеленский заявил о договоренностях по поставкам оружия в Африку.