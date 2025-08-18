Кто станет новым военным лидером Европы? Неожиданный прогноз США

По оценке представителя Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитэкера, Украина превратится в одного из ведущих поставщиков военной техники на европейский рынок.

Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News. Этот прогноз сделан на фоне ожидаемого выполнения европейскими странами договоренностей об увеличении оборонных расходов.

По мнению дипломата, Украина станет значимым экспортером военной продукции в Европу, так как эти государства начнут тратить согласованные 5%. Уитэкер также подчеркнул необходимость уже сейчас продумывать модель будущей украинской экономики.

Помимо развития оборонно-промышленного комплекса, Украине, считает он, предстоит масштабное восстановление сельского хозяйства, портовой инфраструктуры и других объектов, требующее значительных инвестиций, преимущественно из европейских источников.

