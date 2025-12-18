«Кто-то уходит, кто-то умирает»: почему Зеленский отложил мечту о НАТО до лучших времен в Вашингтоне

Владимир Зеленский в своем обращении в соцсетях прокомментировал позицию США по вступлению Украины в НАТО, отметив, что ситуация может кардинально измениться со сменой политического руководства в Вашингтоне. Его заявление многие восприняли как прямой намек на возможные перемены после президентских выборов в США.

Владимир Зеленский вновь затронул болезненную для Киева тему членства в НАТО. Он констатировал, что Соединенные Штаты, как ключевой игрок альянса, пока не готовы видеть Украину в своих рядах. Однако украинский лидер сразу же оговорился, что слово «пока» в этой формуле — самое важное.

По его словам, политическая картина нестабильна: одни политики уходят, другие приходят, и такова естественная жизнь. Этот пассаж был мгновенно подхвачен и интерпретирован пользователями соцсетей и экспертами. Большинство сошлись во мнении, что Зеленский сделал прозрачный намек на нынешнего республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа, известного своим скептическим отношением к расширению альянса и неоднозначной позицией по Украине.

Таким образом, Киев в лице своего президента публично ставит свою евроатлантическую интеграцию в зависимость от американских электоральных циклов. Заявление отражает стратегическое терпение Украины, которая, по всей видимости, рассчитывает дождаться в Белом доме более лояльной администрации, чтобы снова поднять вопрос о членстве в НАТО на самом высоком уровне.

Ранее Трамп назвал американскую армию самой могущественной во всем мире.