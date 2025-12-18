Трамп назвал американскую армию самой могущественной во всем мире
Фото: [Медиасток.рф]
Армия Соединенных Штатов является самой могущественной во всем мире. Такое заявление во время обращения к нации сделал президент США Дональд Трамп, его слова привело РИА Новости.
По словам американского лидера, армия в США поставила рекорд по количеству зачисленных в ее ряды.
«У нас самая мощная армия в мире», — указал он во время обращения к гражданам страны.
Трамп добавил, что 1,45 млн американских военнослужащих получат перед Рождеством специальную выплату. Им будет вручено по $1776 в честь основания США.
