Трамп назвал американскую армию самой могущественной во всем мире

Армия Соединенных Штатов является самой могущественной во всем мире. Такое заявление во время обращения к нации сделал президент США Дональд Трамп, его слова привело РИА Новости.

По словам американского лидера, армия в США поставила рекорд по количеству зачисленных в ее ряды.

«У нас самая мощная армия в мире», — указал он во время обращения к гражданам страны.

Трамп добавил, что 1,45 млн американских военнослужащих получат перед Рождеством специальную выплату. Им будет вручено по $1776 в честь основания США.

Ранее сообщалось, что руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз в откровенном интервью журналу Vanity Fair заявила о «характере алкоголика» у Трампа. Позже она отказалась от этого сравнения и сообщила, что журналисты исказили ее слова, выдернув их из общего контекста.