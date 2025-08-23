Кто виноват в срыве переговоров? Трамп объявил о личном расследовании

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две недели определит, какая из сторон несёт ответственность за затягивание переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.

Соответствующее заявление он сделал 22 августа в эфире своего YouTube-канала, транслировавшегося из Белого дома.

«Я посмотрю, чья это вина. Я точно знаю, что делаю (…) Через две недели я буду знать, что буду делать», — заявил глава США.

Трамп акцентировал внимание на исключительной важности предстоящего решения и выразил готовность выступить организатором возможных прямых переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский отверг ключевые предложения США по урегулированию.