Президент РФ Владимир Путин всегда говорит прямо, а вот президент Украины Владимир Зеленский занимается манипуляциями. В этом их главное отличие, считает британский аналитик Александр Меркурис.

Высказывания главы киевского режима непоследовательны, кроме того, он часто лжет, добавил эксперт.

Украинский лидер озвучивает данные, которые не соответствуют реальности. Например, он обманывает США минеральной сделкой, по которой Вашингтон ничего не получит, так как все важные месторождения находятся на территории России.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт телефонных переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Разговор состоялся после визита спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Москву, где тот встречался с Владимиром Путиным. Как сообщил Зеленский, в обсуждении также приняли участие представители европейских стран, однако их имена он не назвал.