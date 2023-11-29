Кулеба назвал союзников Украины «стадом»

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал западных союзников своей страны «стадом», сравнив их со слонами. Соответствующее заявление Кулеба сделал во время пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.

В ходе мероприятия, журналистка спросила украинского дипломата и Борреля об их отношении к информации об усталости европейских столиц от конфликта на территории Украины. В своей речи она употребила выражение «слон в комнате», на что Кулеба незамедлительно отреагировал.

Дипломат заявил, что данная идиома является несправедливой по отношению к слонам, так как они являются мудрыми животными, которые всегда защищают своих соратников по стаду. С таким же стадом Кулеба сравнил и западный мир вместе с Украиной. По словам министра, все нужные слоны находятся на стороне Украины, и другие «слоны» будут защищать ее в той же степени, в которой Украина защищает их.

Он также заявил, что не ощущает западного давления в вопросе о начале переговоров с российской стороной.