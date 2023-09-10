Кулеба обвинил Запад в слабоволии из-за непередачи Украине российских активов
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетовал на тупик в вопросах создания трибунала для расследования «преступлений» России и передачи Киеву замороженных российских активов, пишет Barron’s.
По словам Кулебы, руководство G7 поддерживает гибридный трибунал, что не позволяет лишить российских лидеров неприкосновенности.
Что касается вопроса передачи Киеву российских активов, Западу просто не хватает воли, заявил глава МИД Украины.
«Спустя полтора года я все еще слышу из Европы и Америки: мы работаем над этим», – пожаловался Кулеба.