Кулеба: одна страна сдвигает начало обучения украинских пилотов управлению на истребителях F-16

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одна страна не выполняет обещание о начале обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. По заявлениям Кулебы, обучение должно было начаться еще в июне, но так и не началось из-за ошибки в расчетах. Что именно за страна, он не уточнил.

Кулеба заявил, что несмотря на данное обещание, обучение еще не началось. Неназванной стране нужно больше времени, но по словам главы МИД, времени у страны нет. Он также сообщил, что украинское правительство работает с причастными сторонами для того, чтобы ускорить процесс насколько это возможно.

Украинское правительство планирует получить истребители уже в этом году, но как сообщают СМИ, не все западные деятели разделяют оптимизм Киева на этот счет. Некоторые из них считают, что Украине придется подождать до 2024 года.

Ранее президент РФ Путин предупреждал, что если F-16 будут использоваться ВСУ, но не будут базироваться в Украине, Кремль рассмотрит вариант удара по месту их нахождение. Это может повысить вероятность участия НАТО в конфликте.

Президент Украины Зеленский ранее заявлял, что Запад затягивает вопрос об обучении пилотов ВСУ управлением американскими F-16.