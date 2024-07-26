Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что никто в мире не в состоянии принудить его страну к переговорам. Запад не пытается делать этого даже несмотря на свою помощь. Его мнение прозвучало на телеканале ТСН.

С его точки зрения, украинское правительство будет самостоятельно принимать решение о том, начинать ли мирные переговоры с Россией.

«Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить», - указал он.

Такой ответ дал Кулеба на вопрос, пытался ли его склонять к дипломатическим решениям его китайский коллега, глава МИД КНР Ван И. Страны Запада, которые помогают украинцам, не пытаются давить на них. Они соглашаются с тем, что Украина будет самостоятельно принимать решения о своей дальнейшей судьбе.

В то же время во время разговора с Ван И Кулеба публично объявил, что его ведомство готово начать переговоры с РФ, начав обсуждать прекращение огня.