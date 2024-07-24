Кулеба: Украина готова вести переговоры с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе разговора с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова к переговорам с Россией, сообщает BRIEF.

Украинский дипломат прибыл в Китай для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта с Россией. Он уточнил, что это первый его визит в КНР с начала боевых действий в 2022 году. В Пекине подчеркнули, что визит главы МИД Украины инициирован китайской стороной.

Ранее сообщалось, что визит Кулебы в Китай продлится с 23 до 26 июля. В качестве одной из причин называлась возможность участия Пекина в урегулировании конфликта как посредника.