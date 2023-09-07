Кулеба раскрыл темы переговоров с Блинкеном

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал о темах, поднятых во время его переговоров с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в Киеве. Об этом он сообщил в своих социальных сетях .

В посте Кулеба рассказал о темах переговоров и подчеркнул, что они обсудили и дальнейшую военную помощь Киеву. По словам Кулебы, они также обсудили сотрудничество стран в оборонной промышленности, продвижение формулы мира президента Украины Владимира Зеленского и расширение экспорта украинских продовольствий.

Недавно Блинкен сообщил о новом пакете военной помощи для Киева на сумму в миллиард долларов.

Госсекретарь Штатов прибыл в Киев 6 сентября в рамках официального визита. Ради этого, в украинской столице было перекрыто автомобильное движение.