Кулеба рассказал Блинкену, как McDonald's помогал ему преодолеть похмелье

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном рассказал, какую роль сыграл McDonald's в его студенческой жизни.

Американская газета Hill отмечает, что Кулеба и Блинкен посетили в Киеве один из ресторанов сети, где глава украинского МИДа рассказал, что McDonald's в студенческие годы спасал его от похмелья.

«Когда я был студентом, моей лучшей едой от похмелья было посещение Макдональдса», – сказал Кулеба.

В ответ на это Блинкен выразил уверенность, что с министром иностранных дел Украины похмелье происходило редко, а с ним самим «такого никогда не случалось».

Как пишет американское издание, встреча Блинкена и Кулебы прошла вечером 6 сентября. В McDonald's стороны обменивались своими жизненными историями, а также пришли к выводу, что фаст-фуд противоречит рекомендациям их врачей.

В среду, 6 сентября, Блинкен прибыл с необъявленным официальным визитом на Украину, где провел встречу с главой государства Владимиром Зеленским. Итогом визита госсекретаря США стало выделение Вашингтоном дополнительного пакета военной помощи Киеву на сумму более одного миллиона долларов.