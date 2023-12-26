Кулеба считает, что Украина получит дополнительные 50 миллиардов евро от ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получит еще 50 миллиардов евро от Европейского союза (ЕС) несмотря на то, что Венгрия наложила вето на выделение этих финансов.

Такую уверенность глава дипломатического ведомства выразил в эфире украинского телемарафона. Его слова приводят РИА Новости.

«Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Остался один вопрос: или это сделают все 27 стран вместе, все члены ЕС включая Венгрию... или эти деньги выделят 26 стран ЕС без Венгрии», – сказал Кулеба.

Венгерско-украинские отношения обострились на фоне того, что в Будапеште считают Украину страной, притесняющей венгерское нацменьшинство. Власти Венгрии ни раз акцентировали внимание на этом вопросе, а также намеревались прекратить сотрудничество с Киевом, пока проблема не решится.

В декабре Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета союза, который включал дополнительные 50 млрд евро на помощь Киеву. Также премьер-министр страны Виктор Орбан ни раз заявлял, что Будапешт не согласится на вступление Украины в ЕС.

Новый саммит ЕС по вопросу финансирования Украины, как ранее заявлял глава Европейского совета Шарль Мишель, пройдет в феврале 2024 года.