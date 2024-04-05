Кулеба: Украина не получит €100 миллиардов от НАТО с нынешней моделью финансирования

Украинские власти приветствуют идею о формировании фонда НАТО на 100 миллиардов евро для оплаты вооружения для Киева, но реализация данной задумки при нынешней модели финансирования невозможна. Соответствующее мнение выразил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, его слова передает местное издание «Европейская правда».

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг предложил сформировать фонд взносов для финансирования Киева в течение 5 лет и таким образом собрать 100 миллиардов долларов. На данный бюджет планировалось закупить вооружение для Киева.

Кулеба подчеркнул, что украинское государство поддерживает инициативу Столтенберга. Идея данного фонда заключается в том, чтобы вклад государств-членов НАТО в поддержку Киева был равномерным, отметил дипломат.

Тем не менее шансы реализации данной идеи близятся к нулю из-за того, какой на данный момент является модель финансирования, заявил глава МИД. Он указал на то, что альянс не способен собрать даже половины от этой суммы, а при нынешней модели, НАТО понадобится собирать по 20 миллиардов в год.