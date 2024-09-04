Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал расширенное интервью американскому телеканалу CNN, в котором выразил уверенность, что его страна станет членом Северо-Атлантического альянса уже в будущем, 2025 году.

По словам украинского дипломата, Киев может получить приглашение от руководства военного блока в Нидерландах на следующем саммите НАТО.

«Существует вероятность, что Украина станет членом Альянса в ближайшее время. Вполне вероятно, что это может произойти до следующего саммита НАТО, который запланирован в Нидерландах в 2025 году», — предположил Кулеба.

Министр призвал Альянс устранить в Нидерландах в 2025 году неопределенность относительно будущего Украины в НАТО.

Стоит отметить, что Кулеба, давая интервью американским журналистам, не знал, что очень скоро под ним серьезно зашатается кресло министра. Как ранее написало издание «Украинская правда», главу МИД Украины Дмитрия Кулебу планируют освободить от занимаемой им должности, назначив туда первого замглавы внешнеполитического ведомства Андрея Сибигу.