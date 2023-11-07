Кулеба: украинцы закупают свечи и готовятся к худшей зиме в истории

Жители Украины во всю запасаются свечами, ибо предстоящая зима обещает быть «худшей в истории». На это посетовал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В беседе с немецкой Die Welt глава МИД Украины также заявил, что руководство страны уже не надеется на поставку от Германии ранее обещанных дальнобойных ракет Taurus, но верир, что западные страны все же снабдят ВСУ усовершенствованными комплексами ПВО.

«Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО», — сказал Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что Украина не может себе позволить зависеть исключительно от поддержки США.