Кулеба заявил, что ситуация в Израиле не должна отвлекать от конфликта на Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обострение палестино-израильского конфликта не должно отвлекать от ситуации на Украине.

С таким заявлением он выступил на пресс-конференции после встречи с председателем ОБСЕ Энцо Моаверо-Миланези и министрами иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи. Слова Кулебы приводят РИА Новости.

«Ни в одном из этих конфликтов мы не можем проиграть... Новый кризис не должен отвлечь внимание от другого кризиса, потому что все взаимосвязаны», — сказал глава украинского МИДа.

Кулеба подчеркнул, что западные партнеры не отказываются от помощи Украине и регулярно сообщают о новых планах реализации поддержки.



Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что Соединенные Штаты являются самой влиятельной страной в мире. Он отметил, что помощи Вашингтона хватит и на Израиль, и на Украину.

Больше недели продолжается противостояние между Палестиной и Израилем. 7 октября боевики палестинской исламистской группировки ХАМАС выпустили по израильским городам от 2,5 до 5 тысяч ракет. В ответ на это Тель-Авив заявил о намерении провести наземную операцию в секторе Газе — анклаве Палестины, власть в котором принадлежит боевиками ХАМАС.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ЛНР и ДНР.