Кулеба заявил о готовности Украины «танцевать» ради членства в ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, на что готов пойти Киев ради членства в Европейском союзе (ЕС). По словам главы МИДа, Украина готова «попрыгать» и «сплясать».

Об этом политик рассказал перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Кулеба ответил на вопрос представителя прессы о том, почему Киев уверен, что проведенные в стране реформы помогут для достижения договоренностей с Венгрией, которая выступает против членства Украины в ЕС.

Будапешт блокирует восьмой транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира на сумму 500 млн евро, а также пакеты военной и макрофинансовой помощи, которая в совокупности оценивается в 70 млд евро. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял о ненужности проводить переговоры о вступлении Киева в ЕС на саммите союза, который пройдет с 14 по 15 декабря.

8 ноября Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Рекомендации основаны на выполнении Киевом и Кишиневом условий в рамках переговорных рамок.

Украина официально подала заявку в ЕС 28 февраля 2022 года. В союзе на данный момент состоят 27 государств с общим населением больше 447 млн человек.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана на фоне информации о том, что его сторонники проведут закрытые переговоры с республиканцами США в Вашингтоне по вопросу прекращения поддержки Украины.