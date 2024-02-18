«Кулебище»: Захарова посмеялась над главой МИД Украины, затянувшимся сигарой в прямом эфире

Напомним, конфуз с находящимся на Мюнхенской конференции по безопасности Дмитрием Кулебой произошел минувшим днем. На фоне выхода ВСУ из Авдеевки ведущий новостного телемарафона в прямом включении попросил главу МИД Украины прокомментировать успехи российских военных. В ответ Кулеба только смог смачно затянулся сигарой.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в присущей ей ироничной манере прокомментировала произошедшее. По ее словам, все, что может предложить Киеву его западные партнеры из вооружений, так это только сигары.

«Находящийся в Мюнхене Кулебище затянулся в прямом эфире, и ведущий произнес: "Мы Вас чуем". Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары», — посмеялась в своем аккаунте российский дипломат.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.