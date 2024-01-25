Министр обороны ФРГ Борис Писториус признал ситуацию в зоне боевых действий на Украине тупиковой. Об этом он заявил в интервью изданию Bild .

По мнению главы немецкого оборонного ведомства, обе стороны конфликта зашли в тупик и не продвигаются дальше.

«Но украинцы по-прежнему очень успешно обороняются на юге и востоке страны», — сказал Писториус.

Он также не согласился со мнениями некоторых экспертов и официальных лиц о том, что ситуация для ВСУ на фронте является катастрофической. Писториус подчеркнул, что осторожно выбирает выражения относительно развития ситуации на Украине.

Специальная военная операция РФ продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью России вместе с Херсонской и Запорожской областями.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что «партнеры» Киева потеряли интерес к украинскому конфликту. Эксперты связывают это с обострением конфликта на Ближнем Востоке, а также с неудачными результатами летнего контрнаступления.

Также западная пресса пишет о том, что ВСУ испытывает нехватку боеприпасов, в связи с чем их использование в зоне боевых действий сократилось.