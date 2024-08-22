Kyiv Independent: Киев к осени готовит почву для переговоров с Россией

Украинские власти в настоящее время активно готовят почву для осенних переговоров с Россией, пишет The Kyiv Independent.

Как утверждают авторы материала со ссылкой на источники, у Киева есть серьезные планы «начать разговор с Россией». Для начала речь пойдет об возможном обмене пленными по принципу «все на всех».

Помимо этого, как отмечается в статье, украинские власти якобы планируют провести переговоры с российской стороной о ядерной и продовольственной безопасности.

В этой связи остается непонятным, как Киев собирается договариваться с Москвой в свете вторжения в приграничье Курской области. Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, глава МИД России Сергей Лавров и замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев неоднократно заявляли, что после произошедшего под Курском вести переговоры окончательно не имеет смысла до полного разгрома ВСУ.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.