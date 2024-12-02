Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo выразил беспокойство по поводу недостатка сил у украинских вооруженных сил и начал обсуждение дипломатических инициатив, параллельно призывая партнеров увеличить помощь Украине.

По его словам, украинской армии не хватает ресурсов для того, чтобы вернуть Крым и другие оккупированные территории, что указывает на необходимость нахождения дипломатических решений.

Согласно сообщениям СМИ, Зеленский отметил, что в восточной части Украины российские войска ведут наступательные действия и ситуация на фронте остается крайне сложной для Киева. Он также добавил, что «Украина сможет рассматривать дипломатические подходы только тогда, когда обретет достаточную силу», чтобы противостоять России.

Кроме того, в ходе интервью президент Украины, получивший значительную военную помощь от западных стран, отметил, что поддержка со стороны партнеров не является достаточной, и потребовал ее увеличения.

Ранее экс-советник президента Украины обвинил Зеленского в стремлении уничтожить молодых граждан страны.