Президент Франции Эммануэль Макрон оконфузился во время встречи с членами ЕС, когда поздоровался с королем Бельгии Филиппом. Как пишет La Libre, французский глава нарушил протокол по поведению с монархом.

Иностранный источник сообщает, что Макрон неожиданно и достаточно резко схватил рукой короля Бельгии Филиппа, чем оскорбил его. Он удивился этому жесту, так как это считается недозволительным в его отношении. Все эти правила четко прописаны в протоколе, но, судя по всему, Макрон их не читал.

Давно известное общепринятое правило: коронованных особ трогать нельзя. Даже в современное время они сами выступают инициаторами рукопожатия. В этом случае прикосновения разрешаются.

Как уточнил психолог короля Бельгии, такие правила придуманы с расчетом на завоевание доверия аудитории.

Впрочем, Макрону уже не впервые приходится трогать королей. В 2023 году он по привычке прикоснулся к Карлу III. Британского короля французский президент резко взял за руку, а ладонь положил на спину. Получилось, что глава государства приобнял коллегу. Последствий у этого не было: только настороженное отношение монархов к Макрону.

Ранее сообщалось, что в Кремле скептически отнеслись к идее Макрона об олимпийском перемирии.