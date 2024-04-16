В Кремле скептически отнеслись к идее Макрона об олимпийском перемирии

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва не получала никаких официальных предложений о введении перемирия на время проведения Олимпийских игр в Париже.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил прекратить все вооруженные конфликты на планете на время Игр. Владимир Путин заявил, что Россия может рассмотреть такое предложение, если решение будет приниматься с учетом российских интересов.

Дмитрий Песков обратил внимание на то, что украинский режим может использовать объявленное перемирие для пополнения боеприпасов и перегруппировки войск.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Франции следовало бы прекратить поставку вооружения на Украину, прежде чем предлагать олимпийское перемирие.