Латвия, Литва и Эстония объявили демарш Польше из-за Украины

Послы сразу трех стран-членов Евросоюза и НАТО (Латвии, Литвы и Эстонии) выступили с резким демаршем в Варшаве в отношении Польши. Как пишет украинское издание «Страна.ua», причиной тому стала непрекращающаяся на польско-украинской границе блокада большегрузных автомобилей, которые не могу въехать на Украину.

Как подчеркнула глава МИД Эстонии Брита Кикас, право водителей митинговать достойно внимания, однако блокада украинских грузоперевозчиков создает проблемы для водителей большегрузов из других стран. Мало того, она уже нанесла ощутимый ущерб экономике Украины.

«Послы Латвии, Литвы и Эстонии в Варшаве объявили демарш польским властям из-за блокирования перевозчиками польско-украинской границы», — пишет издание.

Кикас полагает, что непрекращающаяся несколько месяцев блокада на украинско-польской границе помогает России в ее противостоянии с Украиной, так как из-за нее в страну не могут быть доставлены военные грузы.