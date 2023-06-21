Латвия отчиталась о военной и финансовой помощи Украине

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил о значительной поддержке, оказанной Латвией Украине, в ходе конфликта с Россией.

По словам главы правительства, Латвия выделила 1,3% своего ВВП на оказание помощи киевскому режиму. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Кариньша, Латвия активно содействует украинскому народу, и доказательством этого является передача всех имеющихся ракет Stinger. Это передовое противовоздушное вооружение, которое может сыграть важную роль в обеспечении защиты от воздушных угроз.

Кроме того, премьер-министр Кариньш также заявил, что Латвия скоро отправит все свои имеющиеся вертолеты в помощь Украине. Это действие призвано укрепить возможности украинской армии в обеспечении мобильности и эффективности боевых действий. Латвия готова предоставить свои вертолеты для облегчения перевозки личного состава, грузов и выполнения специальных операций.