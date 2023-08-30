Латвийские военные незаконно пересекли границу Белоруссии

Вооруженные латвийские военные незаконно пересекли границу Республики Беларусь. Об этом в среду, 30 августа, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии в соцсетях.

По данным ведомства, военных было двое. Они зашли на территорию чужого государства на два метра, а позже вернулись назад. Военные попали в камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел на пункте пропуска Григоровщина (со стороны Латвии он называется Патерниеки).

«Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию», – подчеркнули в белорусском погранкомитете.

В ведомстве отметили, что о факте незаконного пересечения государственной границы республики проинформировали латвийскую сторону. Также в погранкомитете отметили, что такие действия военных свидетельствую об отсутствии соответствующих знаний пограничной специфики, этики и культуры, а также способствуют сохранению напряженных отношений между сторонами.

Белорусско-латвийская граница имеет протяженность 172 км 912 м. Она начала существовать с 21 февраля 1994 года после распада СССР. Белорусско-латвийская граница является частью границы между Европейским Союзом и республикой. С Латвией граничит Витебская область Союзного государства.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский допустил, что Польша, Литва, Латвия и Эстония полностью закроют границу с Белоруссией в случае «критического инцидента». Какой именно «критический инцидент» Каминьский имел в виду, он не уточнил.