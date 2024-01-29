Спецпредставитель российского президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что у руководства РФ имеется информация о том, что деятельность специальных подразделений Украины распространяется на несколько государств. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС .

По словам Лаврентьева, у российского руководства имеется информация об использовании Киевом своих спецподразделений на нескольких направлениях. Он уточнил, что они не действуют в Сирии, но ведут деятельность в других странах.

Лаврентьев также заявил, что украинское руководство боится отправлять свои ВС на боевые действия в других странах, так как при их поимке или ликвидации возникнут большие проблемы с репутацией. Представитель подчеркнул, что Украина старается сделать свою антироссийскую деятельность максимально скрытой.

Ранее бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Ставридис заявил, что переговоры российской и украинской сторон могут произойти после выборов президента в США.