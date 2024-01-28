Есть вероятность, что мирные переговоры между РФ и Украиной произойдут после выборов американского президента в конце 2024 года. Соответствующее заявление сделал экс-главком силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, его слова передает издание The Hill .

Ставридис выразил мнение, что ближе к завершению текущего года появится окно для проведения переговоров по установлению мира между Россией и Украиной. Он также предположил, что это может произойти после избрания нового президента Соединенных Штатов.

Бывший американский военный также предположил, что данный конфликт может закончиться «по сценарию Корейской войны». Он объяснил, что это означает сохранение контроля над несколькими украинскими районами за РФ, в том числе и желанным для Киева Крымом.

В то же время, он предрек Украине вступление в состав НАТО. По словам Ставридиса, контуры данного соглашения станут намного более отчетливыми в текущем году.

Ранее бывший американский разведчик Риттер заявил, что Киев рискует лишиться доступа к Черному морю.