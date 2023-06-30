Лавров дал оценку вероятности решения конфликта на Украине переговорами

Глава российского МИД Сергей Лавров дал оценку вероятности решения конфликта на Украине путем проведения переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом. Дипломат дал оценку ситуации в своем последнем интервью для португальской медиагруппы.

Там Лавров сообщил, что ни от американского президента, ни от администрации не поступало никаких предложений о поиске мирного решения упомянутого конфликта. Российский дипломат заявил, что они только выступают с критическими замечаниями, в то время как с южных стран поступают предложения о проведении переговоров.

Лавров отметил, что Байден не показывает заинтересованности к проведению переговоров. Он также подчеркнул, что украинский лидер Зеленский не является самостоятельным деятелем. Лавров заявил, что поведение Зеленского задается извне, поэтому вести диалоги с ним не имеет смысла.

Ранее украинские власти отказались от территориальных уступков ради заключения мира. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что данные меры только ухудшают эскалацию конфликта.