Лавров: Европа «висит на руках» у Трампа
Глава российского МИД Сергей Лавров, подводя итоги своего визита на 80-ю сессию Генассамблеи ООН, высказал мнение о ключевой роли американского президента в украинском урегулировании.
По словам министра, европейские политики демонстрируют полную зависимость от позиции Дональда Трампа по данному вопросу.
Лавров отметил, что, по его оценке, администрация США проявляет подлинную заинтересованность в поиске выхода из украинского кризиса. При этом, как полагает дипломат, Вашингтон намерен добиваться решения через устранение глубинных причин, породивших конфликт.
Ранее сообщалось о том, что Лавров обвинил НАТО в создании военного кольца вокруг Евразии.