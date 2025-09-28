Лавров: Европа «висит на руках» у Трампа

Глава российского МИД Сергей Лавров, подводя итоги своего визита на 80-ю сессию Генассамблеи ООН, высказал мнение о ключевой роли американского президента в украинском урегулировании.

По словам министра, европейские политики демонстрируют полную зависимость от позиции Дональда Трампа по данному вопросу.

Лавров отметил, что, по его оценке, администрация США проявляет подлинную заинтересованность в поиске выхода из украинского кризиса. При этом, как полагает дипломат, Вашингтон намерен добиваться решения через устранение глубинных причин, породивших конфликт.

Ранее сообщалось о том, что Лавров обвинил НАТО в создании военного кольца вокруг Евразии.