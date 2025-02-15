Лавров и Рубио договорились начать работать над улучшением отношений РФ и США

В ходе состоявшегося в субботу, 15 февраля, телефонного разговора министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио договорились поддерживать контакт для урегулирования разногласий в отношениях между двумя странами.

Министры иностранных дел двух сверхдержав заявили о своей готовности к совместной работе по возобновлению уважительного диалога между государствами.

Министры иностранных дел России и Соединенных Штатов Америки также выразили готовность к сотрудничеству по важным международным вопросам, включая урегулирование конфликтов в Украине, Палестине и на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел России и США Сергеем Лавровым и Марко Рубио. Беседа состоялась по инициативе американской стороны, уточнили в МИД РФ.

К слову, это первый официальный контакт между российским министром и недавно назначенным госсекретарем США Рубио.