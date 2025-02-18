В галстуках Лаврова и Рубио на переговорах в Эр-Рияде заметили забавную схожесть

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио прибыли на переговоры в Эр-Рияд в одинаковых по цвету галстуках, следует из материалов встречи, которые публиковал МИД РФ.

У Лаврова был темно-синий галстук спокойного однотонного оттенка, без каких-либо узоров, в то время как у Рубио аксессуар украшал мелкий белый узор.

Галстуки, которые носили спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и помощник президента России Юрий Ушаков, были абсолютно идентичны: яркого синего цвета.

Тот же аксессуар помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца был наиболее выделяющимся — его галстук имел узоры в темных, белых и бордовых полосах.

Ранее Илон Маск отметил, что внешний вид Сергея Лаврова и Юрия Ушакова, которые прибыли в Эр-Рияд для проведения переговоров с США, соответствует образу компетентных руководителей.