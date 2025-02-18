Маск поставил всем в пример прибывших на переговоры с США Лаврова и Ушакова

Внешний вид Сергея Лаврова и Юрия Ушакова, которые прибыли в Эр-Рияд для проведения переговоров с США, соответствует образу компетентных руководителей. Такое мнение высказал Илон Маск, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), в социальной сети X.

Таким образом Маск предвосхитил ожидания от встречи в Саудовской Аравии, сравнив ее с ультиматумами киевского главаря Владимира Зеленского, отказавшегося ехать на переговоры в Эр-Рияд. Помимо этого, он, по сути, указал на то, как последние три года одевается Зеленский и его окружение, присутствуя на встречах с мировыми лидерами не в костюмах и галстуках, а в майках, толстовках и одежде цвета хаки.

«Вот как выглядит компетентное руководство», — прокомментировал Маск кадры прилета делегации России в Эр-Рияд.

Как уже сообщалось ранее, Сергей Лавров и Юрий Ушаков, занимающий должность советника президента, прибыли с визитом в Саудовскую Аравию. В рамках этого визита запланированы переговоры между Россией и Соединенными Штатами Америки, которые будут посвящены поиску путей урегулирования конфликта на Украине и восстановлению двусторонних отношений.