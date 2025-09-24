Лавров и Рубио сверили часы по Украине: дипломаты подтвердили курс на мир после саммита на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Нью-Йорке, в ходе которой обсудили урегулирование конфликта на Украине. Стороны подтвердили намерение действовать в соответствии с договоренностями, достигнутыми на августовском саммите в Анкоридже. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась очередная встреча глав внешнеполитических ведомств России и США. Сергей Лавров и Марко Рубио уделили основное внимание практическим шагам по урегулированию украинского кризиса, развивая договоренности, достигнутые президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.

Российский министр подчеркнул готовность Москвы координировать с Вашингтоном усилия по устранению первопричин конфликта. Он также акцентировал неприемлемость схем, которые, по мнению российской стороны, продвигаются Киевом и некоторыми европейскими столицами и ведут к затягиванию противостояния . Со своей стороны, американский госсекретарь повторил призыв администрации Трампа к прекращению боевых действий и заявил о необходимости принятия Москвой значимых мер для долгосрочного урегулирования.

Ранее стало известно, какой жест показал Лавров, отвечая на вопрос об итогах встречи с Рубио.