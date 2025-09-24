Стало известно, какой жест показал Лавров, отвечая на вопрос об итогах встречи с Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке. Переговоры прошли в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Беседа проходила в закрытом формате и продлилась около 50 минут.

В Сети распространилась фотография, на которой глава российского внешнедипломатического ведомства, как утверждается, показывает свою реакцию на вопрос об итогах переговоров с Рубио. Фото, на которой Лавров показывает большой палец вверх, опубликовал телеграм-канал RT.

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, Рубио на встрече с представителем России подчеркнул необходимость принятия значимых мер со стороны Москвы для завершения конфликта на Украине.

Отмечается, что госсекретарь поддержал призывы к Москве со стороны президента Дональда Трампа, с которыми тот накануне выступил в Белом доме на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

