В Нью-Йорке состоялись переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, на которых, как пишет РИА Новости , стороны обсудили повестку ООН и международные кризисы, включая украинский вопрос.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, встреча прошла 24 сентября в рамках 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Дипломаты обменялись мнениями по ключевым направлениям деятельности организации, а также затронули наиболее острые проблемы мировой политики.

Внимание также уделялось ситуации вокруг Украины, которая продолжает оставаться одной из «актуальных» тем международной повестки.

Ранее грузинский депутат потребовал от Зеленского «промыть рот» прежде чем говорить о его стране.