Грузинский депутат потребовал от Зеленского «промыть рот» прежде чем говорить о его стране

Грузинский политик Ираклий Кирцхалия дал резкий ответ президенту Украины Владимиру Зеленскому. После критики в адрес Грузии с трибуны ООН лидер парламентского большинства посоветовал украинскому коллеге «промыть рот» перед тем, как говорить о его стране. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Ираклий Кирцхалия, возглавляющий парламентское большинство Грузии, использовал жесткие выражения в адрес Владимира Зеленского. Поводом стало выступление украинского лидера на Генеральной Ассамблее ООН, где он заявил о «сжимающихся правах человека» в Грузии и выразил мнение, что Европа «уже потеряла» эту страну.

Кирцхалия назвал подобные высказывания недопустимыми, напомнив, что это не первая критика со стороны Зеленского. Политик подчеркнул, что до того, как украинский президент позволит себе или своим чиновникам оскорблять Грузию и призывать к войне, ему следует хорошо подумать о своих словах. Грузинский депутат также охарактеризовал Зеленского как «марионетку», намекая на внешнее управление.

Ранее сообщалось о том, что однодневный визит Зеленского в Австрию обошелся Украине в €463 тыс.