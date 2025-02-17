Лавров и Ушаков прилетели в Саудовскую Аравию

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и советник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию. В ходе визита запланированы переговоры между Россией и США, посвященные урегулированию конфликта на Украине и восстановлению двусторонних отношений. Об этом информирует РИА Новости.

Стало известно, что самолет с представителями правительства России совершил посадку в аэропорту Эр-Рияда. По словам Ушакова, российская делегация прибыла с серьезными намерениями.

В то же время представитель главы государства подчеркнул, что визит российской делегации в Саудовскую Аравию носит исключительно характер двусторонних встреч с американскими партнерами. Трехсторонние переговоры не планируются.

«Посмотрим, главное — начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном», — подчеркнул он.

Ожидается, что встреча состоится в столице Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. Российскую сторону на встрече будут представлять Лавров и Ушаков.

По информации телеканала CNN, в состав делегации США в Эр-Рияде входят госсекретарь Марко Рубио, помощник главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее депутат Верховной Рады и член движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявил о том, что США заставят Украину признать итоги переговоров в Эр-Рияде.