Администрация США готова использовать широкий спектр инструментов давления на Киев для признания итогов предстоящих переговоров между Москвой и Вашингтоном в Саудовской Аравии.

Вашингтон обладает обширным арсеналом средств для принуждения Киева к признанию итогов российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Как пишет РИА Новости, об этом заявил бывший депутат Верховной рады и член движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

По словам политика, американская администрация может задействовать различные механизмы давления — от введения санкций против определенных лиц до проведения финансовых расследований. Особое внимание может быть уделено проверке расходования средств, выделенных ранее Вашингтоном.

Олейник подчеркнул, что нынешние киевские власти объединились с глобалистами против действующего президента США, стремясь помешать мирному процессу. Бывший депутат отметил, что в Киеве сформировалось убеждение о необходимости предварительных консультаций с украинской стороной перед любыми переговорами с Москвой.

Однако американская администрация демонстрирует иной подход. В качестве примера Олейник привел прямые контакты между лидерами России и США, а также встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств, которые проходят без предварительного согласования с Киевом.

Предстоящие переговоры в Эр-Рияде пройдут во вторник с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова, направленных в Саудовскую Аравию по поручению главы государства.

Ранее Зеленский назвал дату визита спецпредставителя США Келлога на Украину.