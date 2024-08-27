Лавров: ядерная доктрина России уточняется
Лавров на встрече с главой МИДа Йемена: ядерная доктрина РФ уточняется
Фото: [МИД России]
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Йемена заявил, что на данный момент идет процесс уточнения ядерной доктрины России, сообщило РИА Новости.
По словам главы российского МИДа, американская сторона надеется, что в случае ядерного конфликта он затронет только Европу. Однако важно понимать, что у России есть своя доктрина применения ядерного оружия, которая сейчас уточняется, и о которой известно американцам.
В конце июня Путин заявлял, что в российскую доктрину применения ядерного оружия могут быть внесены изменения. В частности, корректировки могут затронуть вопрос снижения порога применения данного вида оружия.
Кроме того, сейчас идут активные разработки ядерных устройств сверхмалой мощности, применение которых в Европе, по словам Путина, считают нормальным.
Ранее сообщалось, что Киев может подготовить почву для переговоров с Россией уже к осени.