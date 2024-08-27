Лавров: ядерная доктрина России уточняется

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Йемена заявил, что на данный момент идет процесс уточнения ядерной доктрины России, сообщило РИА Новости.

По словам главы российского МИДа, американская сторона надеется, что в случае ядерного конфликта он затронет только Европу. Однако важно понимать, что у России есть своя доктрина применения ядерного оружия, которая сейчас уточняется, и о которой известно американцам.

В конце июня Путин заявлял, что в российскую доктрину применения ядерного оружия могут быть внесены изменения. В частности, корректировки могут затронуть вопрос снижения порога применения данного вида оружия.

Кроме того, сейчас идут активные разработки ядерных устройств сверхмалой мощности, применение которых в Европе, по словам Путина, считают нормальным.

Ранее сообщалось, что Киев может подготовить почву для переговоров с Россией уже к осени.