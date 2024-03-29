Лавров: Кишинев рассчитывает на военное решение ситуации в Приднестровье

Российское руководство не исключает вероятности того, что Молдавия рассчитывает решить проблемы в Приднестровье военным путем. Власти республики уже отказались от предложений РФ по проведению переговоров в формате «5+2», сообщил глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с изданием «Известия» .

Российский дипломат выразил мнение, что Молдавия приняла решение «бросить» Приднестровье и отказаться от предложений приднестровцев и РФ о возобновлении переговоров в формате «5+2». По словам Лаврова, президент республики Майя Санду заявила о том, что Молдавия проведет референдум о вступлении в ЕС без Приднестровья. Глава ведомства выразил мнение, что таким образом Молдавия хочет объединиться с Румынией для того, чтобы обрести дополнительные возможности. Он также не исключил, что республика может рассчитывать на военное решение проблемы с Приднестровьем.

Лавров подчеркнул, что это было бы безрассудством для руководства республики, и они должны это осознавать.

Говоря о взаимоотношениях с РФ, дипломат указал на то, что Санду взяла курс на их разрыв.